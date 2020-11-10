Taşova'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma törenine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi. Atatürk'ün hayatını anlatan konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören belediye hoparlöründen öğrencilerin 10 Kasım ile ilgili düzenlenen şiirlerin okunmasıyla sona erdi.