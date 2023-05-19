Taşova'da 19 Mayıs coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 104. yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Amasya'nın Taşova ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, 18 Mayıs Perşembe akşamı ilçe protokolünün ve resmi araçların katıldığı bayrak ve meşale yürüyüşü yapıldı. Kutlama töreni, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Sercan Şenel'in yaptığı günün anlam ve önemine ait konuşma sonrasında çeşitli etkinliklerle devam etti. Şenel, ”Her yıl coşkuyla kutladığımız Gençlik Haftamız da gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemiz, siz gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır. Gençlik, yarınlarımızın teminatıdır. Sizler; azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden gençler olduğumuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların ilgiyle izlediği programda, öğrencilerin hazırlamış oldukları, Taşova Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, TEKNOFEST'te yarışan elektrikli araç “Alpaslan” ve ekibine hediyelerini verdi. “Alpaslan” ayrıca vatandaşların ilgi odağı oldu. Çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle sona erdi.

Programa ayrıca, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.