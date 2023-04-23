Taşova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, bayramı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Eski Tekel bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine uygun konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer yaptı. Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, halk oyunları ve folklor gösterileri gerçekleşti.