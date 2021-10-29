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Taşova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Taşova Kaymakamlığı ve Taşova Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Taşova Kaymakamlığı ve Taşova Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü bir dizi etkinlikle ile kutladı.


Sabah Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe genelinde tüm kurum ve kuruluşlarda bulunan kurumsal araçlardan oluşan konvoy eşliğinde devam etti.


Çelenk sunma törenine, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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