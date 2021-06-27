Taşova'da 3 büyük proje hayata geçiyor

Nüfusu 30 bine dayanan ilçenin aynı zamanda trafik sorununu da çözecek olan bu adımlar için Başkan Öztürk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile birlikte Sanayi Köprüsü, Taşova Millet Bahçesi ve kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu.

Bakan söz vermişti; Sanayi Köprüsü yeniden yapılacak

2000 yılında inşa edilerek Doğu mahallesi ile Sanayi Mahallesi bağlayan Sanayi köprüsü yeniden yapılacak. 25 Temmuz 2020 tarihinde Amasya programı çerçevesinde Taşova'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi Köprüsü'nde Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile birlikte inceleme yaparak yeni köprü yapılması için söz vermişti. Bakan Karaismailoğlu'nun talimatları doğrultusunda köprünün ile ilgili zemin etüdü yapılarak eski köprü yıkılıp, yerine Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce rahat geçiş sağlayabilecek genişlikte yeni Sanayi Köprüsü yapılacak.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İlçe Başkanı Tekin Sobacı alanda inceleme yaptı. Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bu projelerin gerçekleşmesi için bir söz vermiştik. Sözümüzü tutuyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Şimdiden Taşova'mıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Taşova Millet Bahçesi inşaat alanı inceleme

Öztürk ve beraberindekilerin diğer durağı Doğu Mahallesinde yapımı süren Taşova Millet Bahçesi oldu. Buradaki incelemelerin ardından açıklamada bulunan Öztürk, "Millet Bahçemizin inşaatı hızla ilerliyor, yağan yağışlar sebebiyle ara verdik. Özellikle gençlerimize önemli hizmetler verecek. Bizler gençlerimizin eğitim ve spor alanında eksiklerinin giderilmesi noktasında önemli işler yapıyoruz. İçerisinde kütüphanesine, kafeteryasından yeşil alanlarına kadar bir çok sosyal alanı barındıran, her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek olan tesisimiz bittiğinde sosyal belediyecilik anlamında bir çok ihtiyacı karşılamış olacak” dedi.

Kapalı Pazaryerini inşaatını incelediler

Taşova'nın en büyük sorunlarından biri olan pazaryeri için Doğu Mahallesi mevkiine 3420 metrekare kapalı alanda yapılacak olan pazaryerinin temeli atılmıştı. Temeli atılan pazaryerinde incelemelerde bulunan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Şuan yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah bittiğinde ilçemize ve şehrimize çok önemli ve ihtiyaç duyulan bir eseri kazandırmış olacağız” diye konuştu. Bayram Öztürk de, “Kapalı Pazaryeri projemiz Doğu Mahallemize ve tüm civar bölgeye ciddi değer katacak. İnşallah bittiğinde son derece modern ve güzel hizmet verecek bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.