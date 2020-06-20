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Taşova'da 410 öğrenci LGS'ye girdi

Amasya’nın Taşova ilçesinde 410 öğrenci korona virüs önlemleri LGS’ye girdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 410 öğrenci korona virüs önlemleri LGS'ye girdi. 09.30'da başlayan sınava öğrenciler tek tek birer buçuk metre arayla içeri alındı.


Okul girişlerinde öğrenciler için bulunan dezenfektan ve maskeler öğrencilere dağıtıldı. Bazı öğrencilerin ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirdikleri ve çoğunun maskeli oldu gözlemlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'in yaptığı açıklamada 12 okulda, 37 salonda, 137 görevli öğretmen ile LGS'nin yapılacağını söyledi. Daha sonra Tümer, “Mart ayından bu tarafa 3 aydır okullarınızdan ayrısınız. Olağanüstü bir dönem yaşadık. Bildiğiniz gibi hem dünyanın hem de ülkemizin mazur kaldığı salgın hastalık nedeniyle okullarımız tatil edildi. Daha doğrusu tatil değil, uzak eğitim yaptık. Bakanlığımız farklı metotlar geliştirerek bu süreci gerçekten çok başarılı şekilde atlattık. Belki olağanüstü durumda sınava hazırlandınız. Ama hiçbir zaman konsantrasyonunuzu kaybetmediğinizi biliyoruz. Bakanlığımızda bu yönde çaba gösterdi. Gerek EBA'dan uzaktan eğitim metoduyla gerekse bizzat öğretmenlerimizin canlı ders vermek suretiyle sizleri bu sürece hazırlamaya çalıştık. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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