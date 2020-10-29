Taşova'da 97. yıl coşkusu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı coşkuyla kutlandı.

Taşova Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlama etkinlikleri için Atatürk Anıtı ve Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda düzenlenen törende; İlçe Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. İlçedeki kamu kurum amirleri ile öğrencilerin de katıldığı tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Tebrikat töreni Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nun bahçesinde Kaymakam Mustafa Berk Çelik'in tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Törenin ardından günün anlama ve önemini belirten konuşmayı yapan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, büyük bir mücadelenin sonucunda Cumhuriyet'in kurulduğunu belirterek, “19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Milli Mücadelemizin, büyük zaferle noktalanmasının ardından, Büyük Önder Atatürk'ün, 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' dediği Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kadim tarihi birikimi ve köklü devlet tecrübesi ile tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkâna ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz yurdu bize vatan yapan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum” dedi.