Taşova'da cazibeli sulama sistemi hizmete girdi

Amasya İl Özel İdaresine bağlı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce uygulanan çalışmalar kapsamında; Mercimek köyünde 3,5 km'lik sulama hattının bir kısmı beton kanallar vasıtasıyla bir kısmı ise kapalı sistemden oluşacak şekilde planlandı. Böylelikle sulu tarım yapılan bölgede minimum su kaybı ile daha hızlı bir şekilde suyun sulama sahasına ulaşması sağlanarak iş kapsamında 400 dekar ilave hat ile birlikte toplam 2 bin dekarlık toprağın sulanması sağlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Hizmete giren tarımsal sulama projelerimiz ile toprağı suyla buluşturarak hem verim artışına hem de bölgede ekonomik kalkınmaya katkı sağlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.