Taşova'da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile 19 Mayıs kutlaması

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen kortejle kutlanırken, yürüyüş sırasında 25 metrelik dev Türk bayrağı ve büyük Atatürk posteri açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde birçok etkinlik düzenlendi. “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri ilçenin en büyük köylerinden olan Alpaslan köyünde 600 kişinin katılımıyla dev posterler eşliğinde coşkulu bir şekilde kutladı. Köyde yaşayan 7'den 70'e herkes akşam 19.00'da sokaklara çıkarak ellerinde bayraklar ve meşalelerle gençlerden oluşan köy bandosuyla birlikte kortej eşliğinde yürüdüler. Yürüyüş esnasında 25 metrelik dev Türk bayrağı ve büyük Atatürk posteri açıldı. Yürüyüş, köy meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda İstiklal Marşı'nın okunması ve konvoyla son buldu.