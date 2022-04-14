İhlas Haber Ajansı

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Taşova'da fırınlara denetim

Amasya Taşova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları, Ramazan ayı nedeniyle denetledi.


Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Ünal Hancı ve beraberinde ekipler, tüm fırınları denetleyerek vatandaşa ürünlerin sağlı şekilde ulaştığını tespit etti. Zabıta Amiri Ünal Hancı, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini devam ettiğini söyledi.


Genel temizlik, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, sağlık muayene portör kağıtları ve kişisel temizlik kurallarının denetlediğini bildiren Hancı, “Fırınlarda yapılan pide, ekmek, simit ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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