İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşova'da fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni

Amasya’nın Taşova ilçesinde fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni yapıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde fiziksel mesafeli ve maskeli İlköğretim Haftası töreni yapıldı.


Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tümer, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.


Pandemi sebebiyle maske ve fiziksel mesafenin olduğu törene ayrıca İlçe Emniyet Amiri Serhat Temiz ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.