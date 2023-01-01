İhlas Haber Ajansı

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Taşova'da kayıp yaşlı kadın ölü halde bulundu

Amasya’nın Taşova ilçesinde üç gündür kayıp olan 83 yaşındaki Fadik Biçer ölü halde bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde üç gündür kayıp olan 83 yaşındaki Fadik Biçer ölü halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabük köyünde yaşayan Biçer'den yakınları kendisinden Cuma gününden bu yana haber alamayınca jandarmaya başvurdu.


AFAD ekiplerinin de katımıyla köyde arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonucunda yaşlı kadın adalar mevkiinde ölü olarak bulundu. Cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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