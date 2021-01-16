İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşova'da kitap kurtları ödüllendirildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde kütüphaneden en çok ödünç kitap alarak okuyan 10 kitap kurdu ödüllendirildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kütüphaneden en çok ödünç kitap alarak okuyan 10 kitap kurdu ödüllendirildi.


Şükrü Topaç, Neslihan Çolak, Medine Yıldız, Hamide Nur Yıldız, Elif Sena Al, Zehra Öztürk, Rumeysa Konyar, Ceren Naz Kaymak, Kaan Buğra Yüksel, Zeynep Asya Ünal ve Ayşenaz Al'a ödülleri Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ile Belediye Başkanı Bayram Öztürk tarafından verildi.


Kitap okumanın faydalarına değinen Kaymakam Çelik ve Başkan Öztürk, öğrencilere başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.