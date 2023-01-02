Taşova'da ölü bulunan kayıp yaşlı kadın defnedildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde 3 gün önce kaybolup aramalar sonucu ölü bulunan 83 yaşındaki Fadik Biçer, köyünde defnedildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 gün önce kaybolup aramalar sonucu ölü bulunan 83 yaşındaki Fadik Biçer, köyünde defnedildi.
İlçeye bağlı Karabük köyünde yaşayan Fadik Biçer'den yakınları 3 gündür haber alamıyordu. Jandarmaya başvuran yakınları köylüler ve AFAD ekipleriyle köy çevresinde arama yaptı. Yaşlı kadının cansız bedeni köyün yakınlarında adalar mevkiinde bulundu.
Yapılan incelemenin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Biçer, son yolculuğuna uğurlandı.