İhlas Haber Ajansı

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Taşova'da polisten trafik denetimi

Amasya’nın Taşova ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.


Denetimde 30 sürücü ve araç sorgulandı. 50 yaşındaki C.B. isimli sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8bin190 lira cezai işlem uygulandı.


Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yapılan trafik denetiminde, 30 sürücüye alkol testi yapıldı. Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ayrıca araç sürücülerini hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmaları konularında da uyarılarda bulundu.

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