İhlas Haber Ajansı

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Taşova'da “Türkiye Yüzyılına Nefes” oldular

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Amasya’nın Taşova ilçesinde de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'nın Taşova ilçesinde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Taşova'da fidan dikim töreni Tekke köyü mesire alanında yapıldı.


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova'da ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde yeşil alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Fidan dikiminin önemini vurgulayarak, doğanın ve yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için fidan dikiminin önemli bir unsur olduğunu aktaran Başkan Öztürk, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.


Programa Başkan Öztürk'ün yanı sıra, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve eşi Gülizar Kıvrak Gökcecik, Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve personeller katıldı.

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