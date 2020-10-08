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Taşova'da yangında 5 hektarlık orman zarar gördü

Amasya’nın Taşova ilçesinde örtü yangını meydana geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde örtü yangını meydana geldi. Yangında 5 hektar çam ve kayın ağaçları zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Destek köyü ile Kavaloğlu köyü arasında bulunan Çalıca mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan yangına ekipler sabaha kadar müdahale etti. Yangında 5 hektar çam ve kayın ağacı zarar gördü. Yangına Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşova İtfaiyesi de müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına devam edildi.

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