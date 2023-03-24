Taşova'da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi

Denetimlerde gramaj, hijyen ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Temiz ve uygun fiyatlı pidenin herkese ulaşmasını sağlamak istediklerini belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Önceliğimiz Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan pidesinin uygun ve temiz bir ortamda vatandaşlara sunulması. Sonrasında ise gramajı ve fiyatı” dedi.

Başkan Öztürk, denetimlerin Ramazan boyunca süreceğini vurguladı.