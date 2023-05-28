Taşovalılar seçim sonuçlarını kutladı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oylarıyla destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Seçim sonuçlarını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı binasına akın etti. Parti binası önünde kalabalık kutlama yaptı. Bayrakları sallayan vatandaşlar sloganlar attı, şarkılar söyledi.

Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Öztürk, “Böyle güzel bir akşamda 85 milyon insanın beklediği bir sonuçla ve aynı zamanda dünyada mazlumların, mağdurlarının, Müslüman kardeşlerimizin ve tüm soydaşlarımızın da beklediği böyle bir güzel sonuçla bir araya geldik. 26 milyon oyla cumhurbaşkanımızı tekrar reisicumhur seçen çok değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Taşova'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 14 bin 500 oyun Erdoğan'a verildiğini anlatan Başkan Öztürk, “Çok değerli Taşovalı hemşerilerimize teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızın yola çıkarken kurguladığı afişinde ‘Doğru adamla, doğru zamanla, yola devam' yazıyordu. Bizler gördük ki 15. seçimde bile yine bu halkımız doğru adamla, doğru zamanda ve doğru oylarla cumhurbaşkanımızı 13. cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. Allah bu milletten razı olsun” şeklinde konuştu.