Taşova'nın yeni kapalı pazaryeri açıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde inşa edilen yöresel ürünler kapalı pazar yerinin açılışı yapıldı.

Doğu Mahallesi'nde 3 bin 420 metrekare kapalı alana 2022 yılı ihale bedeliyle 4,7 milyon TL harcanarak inşa edilen pazar yerini Taşova'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bizler hem gönül belediyeciliği hem de hizmet belediyeciliği yapmaya geldik. Bunun içinde mücadele ediyoruz” dedi.

Bölgedeki 64 köye hitap eden pazaryerinin inşasını uzun süredir planladıklarını hatırlatan Başkan Öztürk, “DOKAP'ın Amasya'da ilk olarak yaptığı ürün bizim Taşova Belediyesi'nin kapalı pazaryeri olmuştur. Taşova, Allah'ın izniyle son dönemde ciddi bir gelişme ivmesi gösteriyor. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, sadece son dönemde Taşova'da yapılan hizmet miktarının bugünkü değerle karşılığı 400 milyon TL civarında” diye konuştu.

21 yıllık pazarcı esnafı Arif Güven ise “Pazaryerini açanlardan Allah razı olsun. İşlerimiz daha da güzelleşti. Çok güzel. Yeni pazar şimdi tam göbeğinde Akşama kadar sürüyor pazarımız” şeklinde konuştu.

Dualarla gerçekleşen açılışa Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, AK Parti Amasya milletvekili adayları Haluk İpek, Hasan Çilez ve Aldulkerim Buğra Şimşek, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.