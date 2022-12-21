Taşova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Amasya'nın Taşova ilçesinde bağlı Destek köyünün yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Taşova ilçesine bağlı, Destek, Korubaşı, Şehli, Kavaloluğu ve Alçakbel köylerinin kesiştiği Doğa Yeri mevki olarak adlandırılan bölge ve yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yaylalarda kar yağışının devam ettiği öğrenildi.