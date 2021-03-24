Taşova'ya 11 bin fidan

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, 'Orman Haftası'nda ilçede toplam 11 bin muhtelif türde fidan dikim ve dağıtımı yapacaklarını açıkladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Orman Haftası nedeniyle Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Taşova Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikti. Taşova Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen programına 21-26 Mart Ormancılık Haftası sebebiyle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, Taşova Devlet Hastanesi Baş Hekimi Edip Alptuğ Kır, Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Hastane personeli ve orman koruma memurları katıldı.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, “Ormancılık Haftası kapsamında ilçemizde pandemi koşulları gözetilerek fidan dikim ve dağıtım etkinliği gerçekleştirdik. Bin 500 adet aşılı ceviz olmakla birlikte toplamda 11 bin adet muhtelif türde fidan dikim ve dağıtım etkinliğini hafta boyunca devam edeceğiz. Dünya genelinde bu hafta baharın başlangıcı bitkilerin uyanışı ile birlikte doğanın canlanışı olarak her yıl büyük coşkuyla kutlanacak bir gün. Orman sevgisi, küçük yaşlarda başlar ve insan büyüdükçe artar. Sizlerin yapacağı çalışmalarla ormanlarımız artacak, topraklarımız erozyonla akıp gitmeyecektir” ifadelerini kullandı.