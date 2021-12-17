İhlas Haber Ajansı

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Taşova'ya 3 spor tesisi için anlaşma imzalandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Taşova Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle kazandırılacak 3 spor tesisi için anlaşma imzalandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Taşova Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle kazandırılacak 3 spor tesisi için anlaşma imzalandı.


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol kapsamında Yeni Mahalle'ye bir adet butik spor salonu, Doğu ve Yeşilırmak mahallelerine ise birer adet spor sahası yapılacağını açıkladı.


Başkan Öztürk, “Spor tesislerimiz şimdiden ilçemize, halkımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Durmadan, duraksamadan hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

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