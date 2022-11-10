Taşova'ya 500 kişilik “yeni” kapalı spor salonu

Amasya'nın Taşova ilçesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı tarafından imzalanan protokolle 500 kişilik kapalı spor salonu yapımı için ihaleye çıkılıyor.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bir süre önce Ankara ziyaretinde konuyu ele almış, Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'le görüşmüştü. Gençlik ve Spor Bakanı'nın da onayıyla 25 yıllık spor salonu yenilenerek ilçeye kazandırılacak.

Taşova'da 1997 yılın da yapımı tamamlanan 25 yıldır aktif bir şekilde kullanılan Taşova Kapalı Spor Salonu'nun yetersiz hale gelmesi ve salonunun yağmurlu günlerde çatıdan suyun sahaya sızması, duvarlarında sıva çatlaklarının oluşması gibi olumsuz durumlar meydana gelmesinden dolayı salon yenilecek.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İlçemize ve spora gönül veren hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı hemşehrimiz Hasan Davulcu'ya milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.