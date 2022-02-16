Taşova'ya bir kupa daha

Amasya'da okul sporları kapsamınd adüzenlenen Bocce Turnuvasında Taşova Cumhuriyet Ortaokulu evine bir kupa daha getirdi.

14-15 Şubat 2022 tarihinde Amasya Kapalı Yüzme Havuzu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Taşova Cumhuriyet Ortaokulu her zaman olduğu gibi evine birincilikle dönerken kupayı vitrindeki yerine ekledi. Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Okul Müdürü Emrah Gündüz, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleri Fethiye Şenel'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.