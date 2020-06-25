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Tele takılan kuşu Suluova itfaiyesi kurtardı

Suluova’da tele takılarak yaralanan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Suluova'da tele takılarak yaralanan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Suluova ilçesine bağlı Kutlu köyündeki tavuk çiftliğinin etrafındaki tellere takılan puhu kuşunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, kanadına saplanan tellerin etrafını keserek kuşu bulunduğu yerden çıkardı.


Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan ihbar üzerine olay yerine gidip kuşu kurtardıklarını söyledi.


Kanadından yara alan puhu kuşunun Suluova Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğan yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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