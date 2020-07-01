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Temel çalışmaları başladı

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2019-2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında Merzifon’da Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası yapımı için temel çalışmaları başladı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2019-2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında Merzifon'da Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası yapımı için temel çalışmaları başladı.


Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün 2019-2020 Yılı Yatırım Programı içinde yer alan Merzifon İlçesi 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının inşası için; Merzifon Eski 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi Binası yıkılarak temel çalışmaları başlatıldı.


Yapılması planlanan bina; 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden oluşuyor.

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