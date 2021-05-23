Ters şeride girdiğini düşünerek panikle duvara çarptı, 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında 05 ABF 233 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Dirgen, Sanayi Kavşağı'na geldiği esnada ters şeride girdiğini düşünerek panikle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ihata duvarına çarptı. Kazada Osman Dirgen (21), Kader Dirgen (21) ve İkra Dirgen (4) hafif yaralandı. Ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.