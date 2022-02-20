TESOB'un yeni başkanı Mahmut Temiz oldu

Taşova Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurul için önce divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığına verilen önerge üzerine Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İsa Köse getirilirken, başkan vekilliğine Mürsel Çapkın, katip üyeliklere Turgut Çelik, Adnan Özkök ve Kadir Yüksel getirildi. TESOB Başkanı Süleyman Torun'un açış konuşmasından sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin okunup ibra edilmesinin ardından başkan adayları birer konuşma yaptı.

Üç ayrı listenin yarıştığı kongreye kadın üyeler ve diğer üyeler yoğun ilgi gösterirken, oy sandığı önünde uzun kuyruk oluştu. 714 üyenin seçime katıldığı kurulda 665 üye oy kullanırken, 17 oy geçersiz sayıldı. 648 geçerli oyun 282'ini alan Mahmut Temiz odanın yeni başkanı olurken, eski başkan Süleyman Torun 265, Ali Mülayim ise 101 oy aldı.

Mahmut Temiz, "Bugün anlatılmaz yaşanır. Çok duygulandım gerçekten. Güzel bir seçim oldu, kimse kimseyi kırmadan incitmeden. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Başladığımız zaman en iyi şekilde esnafımız için çalışacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.