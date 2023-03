TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - Belediye Derincespor: 0

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Burak Doğru, Ferhat Dalgıç, Abdullah Mesut Doğru

Amasyaspor: Taylan Arman, Cuma Ali Üzüm, Can Morgül, İsmail Hacihafızoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncay, Emre Işık (Enes Salih Çavdar dk. 90), Alper Ademoğlu (Rıfat Can Aslan dk. 90), Fevzi Can Bozkuş (Taha Aydınlı dk. 46), Ramazan Işık, Mustafa Aydoğdu (Yakup Ramazan Zorlu dk. 46), Ethem Ercan Pülgir

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çadır, Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir (Ümitcan Ekşi dk. 83), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Fatih Cin dk. 90), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Ahmet Keleş, Kubilay Serbest (Uğurcan Bekçi dk. 74)

Sarı kartlar: Ethem Pülgir, Fevzi Can Bozkuş, Yakup Ramazan Zorlu, Cuma Ali Üzüm (Amasyaspor), Abdulkerim Canlı, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor)