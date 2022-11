TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - Edirnespor : 1

Lig 1. Grup 14. hafta maçında Amasyaspor, sahasında karşılaştığı Edirnespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Metin Uçar

Amasyaspor: Taylan Arman, Enes Salih Çavdar, Can Morgül (Yunus Emre Baran dk. 55), Yahya Kemal (Muhammed Emin Balcılar dk. 55), Furkan Güneş, Ahmet Buğrahan, Arif İşçi, Emre Işık (Kemal Aleçakır dk. 61), Muhammed Can, Fevzi Can Bozkuş (Furkan Karabatak dk. 10), Arif Birşen

Edirnespor: Serkan Demirkol, Uğur Erk, Kaan Dorak, Engin Berk Nebioğlu, Emre Gürsel, Oğuzhan Kandemir, Gencay Erten, Sertaç Gökaltın (Kemal Bayrak dk. 86 ?), , Erkan Şentürk (Hüseyin Eşkol dk. 67), Fırat Aras (Abdussamet Yılmaz dk. 78), Ahmet Baykal

Gol: Fırat Aras (dk. 45) (Edirnespor)

Sarı kartlar: Arif Birşen, Ahmet Buğrahan Tuncay, Fevzi Can Bozkuş (Amasyaspor), Kaan Dorak, Fırat Aras, Serkan Demirkol, Uğur Erk (Edirnespor)