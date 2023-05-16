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TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - İdaş Çatalcaspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 33. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İDAŞ Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: 12 Haziran Stadyumu


Hakemler: Betül Baykan, Ahmet Ulu, Şükrü Mert



Amasyaspor: Onur Güney, Can Morgül, İsmail Hacıhafızoğlu, Semih Acar (Sarp Tenim dk. 78), Ahmet Buğrahan Tuncay, Muhammed Emin Balcılar, Taha Aydınlı (Aşur Altınel dk. 87), Emircan Ataş (Abdul Kadir Dursun dk. 78), Yakup Ramazan Zorlu, Ethem Ercan Pülgir, Metehan Mustafa Mollaoğlu (Emre Işık dk. 46)



İdaş Çatalcaspor: Miraç Fatih Değirmenci, Yusuf Sorahan, İsmail Sevindi (Yunus Emre Duyan dk. 87), Mustafa Sol (Reha Kurt dk. 73), Yunus Emre Karaman, Mustafa Öztürk, Fatih Mehmet Ekinci, Muhammet Şahin, Eyüp Ensar Aparı (Berke Açan dk. 72), Ertuğrul Usta, Murat Yılmaz



Sarı kart: Ethem Ercan Pülgir (Amasyaspor)

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