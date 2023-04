TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 - Karaköprü Belediyespor: 0

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Yusuf Aydın, Yakup Erdoğan, Gökhan Salduz

Amasyaspor: Taylan Arman, Cuma Ali Üzüm, Enes Salih Çavdar, Can Morgül (İsmail Hacıhafızoğlu dk. 73), Yahya Kemal Baki (Emre Işık dk. 46), Ahmet Buğrahan Tuncay, Taha Aydınlı (Mustafa Aydoğdu dk. 57), Emircan Ataş, Yakup Ramazan Zorlu (Mehmet Can Göndüz dk. 90), Ethem Ercan Pülgir, Rıfat Can Aslan (Fevzi Can Bozkuş dk. 57)

Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Burak Büyükkaya, Emirhan Korkmaz (Muhammed Çoban dk. 85), Fatih Dalgıç, Yavuz Koç, Halil Yılmaz, Emre Fırtına, Kemal Sabri Bayraktar (Muhammed Öztürk dk. 60), Mücahit Çakır, Emre Yıldırım, İsa Baltacı (Selim Şahin dk. 77)

Sarı kartlar: Cuma Ali Üzüm, Ethem Pülgir, Emre Işık (Amasyaspor), Halil Yılmaz, Emre Yıldırım (Karaköprü Belediyespor)