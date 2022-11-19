TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 12. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 yendi.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Serkan Pınar, Umut İncili, Murat Şimşek
Amasyaspor: Taylan Arman, Can Morgül (Yunus Emre Baran dk. 76) , İsmail Hacıhafızoğlu, Alparslan Devlet Yüce, Furkan Güneş (Yahya Kemal Baki dk. 61), Ahmet Buğrahan Tuncay, Muhammed Emin Balcılar (Furkan Karabatak dk. 61), Emre Işık, Muhammed Can, Fevzican Bozkuş, Arif İşçi, (Enes Salih Çavdar dk. 46)
1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu, Köksal Ayaydın (Mertkan Cengiz dk. 66), Tayfun Çulha, (Metin İlhan dk. 85 ?), Enescan Özdemir (Ensar Eyüp Bayır dk. 85 ?), Berşan Yavuzay, Ramazan Erarslan, Onur Demir, Şenol Özyurt (Batuhan Recep Atay dk. 83 ?), Bedirhan Salih, Batuhan Uçan, Hüseyin Yıldız
Gol: İsmail Hacıhafızoğlu (dk. 12) (Amasyaspor)
Kırmızı kart: İsmail Hacıhafızoğlu (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Amasyaspor), Hüseyin Yıldız, Enescan Özdemir, Ogün Samet Nuhoğlu, Onur Demir, Mertkan Cengiz (1954 Kelkit Belediyespor)