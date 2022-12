TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - 52 Orduspor FK: 1

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor, 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Aykut Sergin, Eren Öksüzler, Denizcan Şahin

Amasyaspor: Taylan Arman, Enes Salih Çavdar (Emircan Ataş dk. 89), Can Morgül, İsmail Hacıhafızoğlu, Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Muhammed Emin Balcılar dk. 73), Ahmet Buğrahan Tuncay, Emre Işık, Muhammed Can, Furkan Karabatak (Furkan Güneş dk.73), Fevzi Can Bozkuş (Aşur Altunel dk. 90?)

52 Orduspor FK: Taha Ayan, Sinan Morgil, Nevzat Bilen, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Erhan Karayer, Sefa Küpeli, Özgen Erdem, Emir Uzun (Batuhan Aktaş dk. 88 ?), Veysel Sönmezsoy, Furkan Kütük, (Yusuf Mert Tunç dk. 62)

Goller: Emre Işık (dk. 19) (Amayaspor), Veysel Sönmezsoy (dk. 15) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Emre Işık, Can Morgül, Fevzi Can Bozkuş (Amasyaspor), Veysel Sönmezsoy, Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)