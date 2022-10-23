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TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Hacettepe 1945: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: 12 Haziran


Hakemler: Abdurrahman Haymana, Suat Fidan, Şükrü Çavcı


Amasyaspor FK: Onur, Enes Salih Çavdar, Can Morgül (Yahya Kemal dk. 61), İsmail, Furkan Güneş, Yunus Emre (Mehmet Can dk. 61), Ahmet Buğrahan, Emre (Muhammed Can dk. 83), Fevzi Can Bozkuş (Talha dk. 50), Arif İşçi, Arif Birşen


Hacettepe 1945: Gökhan, Ali Eren, Mehmet Eksik, Efe Can, Yakup Ramazan, Osman Emirkan, Fatih (Furkan dk. 55), Batuhan, Emre Can, Hakan, Güney


Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 20) (Amayaspor), Yakup Ramazan (dk. 32) (Hacettepe 1945)


Sarı kartlar: Fevzi Can Bozkuş (Amasyaspor), Batuhan (Hacettepe 1945)

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