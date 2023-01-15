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TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: 12 Haziran


Hakemler: Hakan Aktaş, Fatih Pazı, Gökhan Özkan


Amasyaspor: Taylan Arman, Cuma Ali Üzüm (Taha Aydınlı dk. 90 ?), İsmail Hacihafızoğlu, Yahya Kemal Baki, Ahmet Buğrahan Tuncay, Muhammed Emin Balcılar, Emre Işık, Fevzi Can Bozkuş (Furkan Güneş dk. 78), Emircan Ataş, Mustafa Aydoğdu, Ethem Ercan Pülgir


Yeni Mersin İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Taygun Vurgun, Erdem Onur Beytaş (Ömer Önder dk. 76), Abuzer Gaffar Toplu (Furkan Okumak dk. 84), Ömer Alper Tatlısu, Ferhan Evren, Özkan Zileli, Aslan Gök, Umut Aydın, Tunç Murat Behram (Miraç Can Doksanoğlu dk. 71) Yusuf Yıldırım


Goller: Tunç Murat Behram (dk. 55) (Yeni Mersin İdmanyurdu), Abuzer Gaffar Toplu (KK) (dk. 65) (Amasyaspor)


Sarı kartlar: Ahmet Buğrahan Tuncay, İsmail Hacıhafızoğlu, Mustafa Aydoğdu (Amasyaspor), Umut Aydın, Ömer Önder (Yeni Mersin İdmanyurdu)

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