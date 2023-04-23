TFF 3. Lig: Amasyaspor: 1 - Yomraspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 30. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yomraspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Mehmet Güngör, Abdullah Melih Karaduman, Ahmet Kotan
Amasyaspor: Onur Güney, Cuma Ali Üzüm, Enes Salih Çavdar, Can Morgül, Ahmet Buğrahan Tuncay (Semih Acar dk. 89), Muhammed Emin Balcılar, Alper Ademoğlu (Taha Aydınlı dk. 59), Fevzi Can Bozkuş (Emre Işık dk. 59), Hamza Alper, Mustafa Aydoğdu (Yakup Ramazan Zorlu dk. 59), Ethem Ercan Pülgir
Yomraspor: Furkan Keleş, Uğur Kurt, Ökkeş Karaoğlu (Batuhan Kayıkçı dk. 64), Mustafa Yılmaz (Zafer Ergün dk. 90), Furkan Yiğit (Çağatay Yağlıdere dk. 64), Ferhat Canlı, Ümit Bayraktar, Enes Filiz, Furkan Mızrak, Berkcan Aytaç, Hasan Kaşıkara (Semih Kahraman dk. 81)
Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 14) (Amasyaspor), Hasan Kaşıkara (dk. 2) (Yomraspor)
Sarı kartlar: Furkan Yiğit , Mustafa Yılmaz (Yomraspor)
Kırmızı kart: Uğur Kurt (Yomraspor)