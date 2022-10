TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 - 1922 Konyaspor: 1

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 6. hafta maçında 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Merzifon İlçe Stadyumu

Hakemler: Ömer Kocabey, Volkan Esen, Kağan Yıldızlar

Amasyaspor: Taylan Arman, Enes Salih Çavdar, Can Morgül (Yusuf Emre dk. 46), Yahya Kemal Baki, Ahmet Buğrahan Tuncay, Emre Işık (Mustafa Can dk. 90 ?), Muhammed Can, Furkan Karabatak (Furkan Güneş dk. 46), Fevzi Can Bozkuş, Arif İşçi (İsmail dk. 46), Arif Birşen (Alpaslan dk. 46)

1922 Konyaspor: Ozan Oruç, Bartu Baladın (Ali Karakaya dk. 54), Murat Karadeniz, Hüseyin Biber (Abdulsamet dk. 74), Seçim Can Koç, Hüseyin Mert, Yaşar Kavas, Kaan Nasırcılar (Batuhan dk. 74) , Seyit Mehmet Söğüt (Cihat Aktaş dk. 50), Oğuzhan Uzun, Erkan Sasa

Goller: Furkan Güneş (dk. 48), Muhammed Can (dk. 56) (Amayaspor), Kağan Mert Nasırcılar (dk. 11) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Arif Birşen, Emre Işık, Fevzi Can, İsmail (Amasyaspor), Kaan Mert Nasırcılar, Selim Can Koç, Murat Karadeniz, Batuhan (1922 Konyaspor)