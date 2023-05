TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 - BC Group Ağrı 1970 Spor: 0

Lig 1. Grupta Amasyaspor FK, 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yendi.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Serkan Eryılmaz, Betül Nur Yılmaz Değirmenci, Burak Şensoy

Amasyaspor: Onur Güney, Cuma Ali Üzüm (Semih Acar dk. 79), Can Morgül, Ahmet Buğrahan Tuncay (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 59), Muhammed Emin Balcılar, Emre Işık (Yakup Ramazan Zorlu dk. 59), Fevzi Can Bozkuş (Mehmet Can Göndüz dk. 60), Taha Aydınlı, Emircan Ataş (Abdul Kadir Dursun dk. 87) , Sarp Tenim, Ethem Ercan Pülgir

BC Group Ağrı 1970 Spor: Göktan Cörüt, Emre Yaşar, Muhammed Emin Yavaş, Muhammet Mustafa Gundak, Muhammed Burak Taşdemir, Mahsun Gediklioğlu (Ercan Çapar dk. 18) , Muhammet Yılmaz (Ahmet Kutlu dk. 74), Bekir Yücedağ (Rıdvan Çelik dk. 73), Ahmet Emre Kartal, Anıl Çıracı (Kıraç Baş dk. 73), Aytaç Öden (Onur Alsu dk. 31)

Goller: Ethem Ercan Pülgir (dk. 51), Taha Aydınlı (dk. 67) (Amasyaspor)

Sarı kart: Anıl Çıracı (BC Group Ağrı 1970 Spor)