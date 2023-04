TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 - Karşıyaka: 0

Lig 1. Grup'un 28. hafta maçında Amasyaspor FK, konuk ettiği Karşıyaka'yı 2-0 yendi.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Muammer Sarıdağ, Alp Orman Karaosmanoğlu, Ali Kılıç

Amasyaspor: Taylan Arman, Cuma Ali Üzüm, Enes Salih Çavdar, Can Morgül, Ahmet Buğrahan Tuncay, Muhammed Emin Balcılar, Emircan Ataş, Yakup Ramazan Zorlu (Fevzi Can Bozkuş dk.77), Mustafa Aydoğdu (Taha Aydınlı dk. 82 ?), Ethem Ercan Pülgir, Rıfat Can Aslan (Alper Ademoğlu dk. 64)

Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Aşan (Nuri Fatih Aydın dk. 86 ?), Onur Kalay (Fatih Taşdelen dk. 71 ?), Emre Gemici, Yılmaz Ceylan, Caner Cengiz (Fatih Ergen dk. 64), Metin Peker, Ali Say (Namık Barış Çelik dk. 64), Ahmet Batuhan Akyüz, Ferhat Katipoğlu (Ertuğrul Sancaktutan dk. 86), Özgür Güler

Goller: Mustafa Aydoğdu (dk. 58), Fevzi Can Bozkuş (dk. 90) (Amayaspor)

Sarı kartlar: Rıfat Can Aslan, Yakup Ramazan Zorlu, Emircan Ataş (Amasyaspor)