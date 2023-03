TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 - Şile Yıldızspor: 0

Lig 1. Grup 24. haftasında Amasyaspor FK, sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Sabit Selvi, Turhan Akbaş, Fatih Pazı

Amasyaspor: Taylan Arman, Cuma Ali Üzüm, Enes Salih Çavdar, Can Morgül, Yahya Kemal Baki, Ahmet Buğrahan Tuncay, Taha Aydınlı (Mustafa Aydoğdu dk. 76), Emirhan Ataş, Yakup Ramazan Zorlu (Fevzi Can Bozkuş dk. 76), Ethem Ercan Pülgir (İsmail Hacıhafızoğlu dk. 62), Rıfat Can Aslan (Emre Işık dk. 59)

Şile Yıldızspor: Bartu Kaya, Kadir Bilimlier, Saffet Gurur Yazar, Barış Şen, Alican Tez, Süleyman Selak, Mert Sarı, Ali Han Aydın (İsmail Baran Karakoç dk. 57), Yusuf Oral (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 68), Mert Avcı, Emre Adiloğlu (Çağlar Özer dk. 57)

Goller: Cuma Ali Üzüm (dk. 56), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 60) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Yahya Kemal Baki, Ethem Pülgir, Enes Salih Çavdar (Amasyaspor), Kadir Bilimlier, Alican Tez (Şile Yıldızspor)