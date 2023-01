TFF 3. Lig: Amasyaspor: 3 - Elazığspor: 2

Lig 1. Grup 20. haftasında Amasyaspor FK sahasında karşılaştığı Elazığspor?u 3-2 yendi.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Erhan Kaya, Yusuf Şimşek, Furkan Kocayıldız

Amasyaspor: Taylan Arman, Cuma Ali Üzüm, İsmail Hacihafızoğlu, Furkan Güneş (Fevzi Can Bozkuş dk. 59), Muhammed Emin Balcılar, Emre Işık (Yahya Kemal Baki dk. 74), Alper Ademoğlu (Can Morgül dk. 46), Emircan Ataş (Hamza Alper dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu, Ethem Ercan Pülgir, Rıfat Can Aslan (Taha Aydınlı dk. 20)

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan Erdoğan (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 74), Hasan Ekici, Hakkı İsmet Şimşek (Salih Polatdemir dk. 72), Mert Efe Çölbeyi (İzzet Çöpatar dk. 63), Mesut Saray (Cafer Tosun dk. 72), Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak, Yağızcan Erdem, Emre Akgün, Hakan Bozkurt

Goller: Cuma Ali Üzüm (dk. 1), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 90+1), Fevzi Can Bozkuş (dk. 90+2) (Amasyaspor), Fatih Kıran (dk. 7), Mert Efe Çölbeyi (dk. 44) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Yakup Ramazan Zorlu, Taha Aydınlı, Cuma Ali Üzüm (Amasyaspor), Hakan Canbazoğlu, Salih Polatdemir (Elazığspor)