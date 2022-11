TFF 3. Lig: Amasyaspor: 4 - Eskişehirspor: 0

Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 10. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-0 yendi.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Deniz Sercan Akgül, İlker Ayten, Mehmet Yılmaz Çalışır

Amasyaspor: Taylan Arman, Enes Salih Çavdar, Can Morgül (Yunus Emre Baran dk. 73), İsmail, Alpaslan Devlet, Furkan Güneş (Furkan Karabatak dk. 76), Ahmet Buğrahan, Muhammed Emin (Arif Birşen dk. 88 ?), Emre Işık (Semih Acar dk. 80), Muhammed Can, Fevzi Can Bozkuş, (Kemal Aleçakır dk. 80)

Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Hasan Ulaş, Arda, Onur Arı (Hasan Alp Altınoluk dk. 81 ?), Tolga Yakut, Utku Kızılkaya (Onur Bayramoğlu dk. 37), Eray, Berkay Tanır, Eren Altıntaş (Ömer Faruk dk. 55, Yunus Emre, Cihangir Çağlayan

Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 2 ve 66), Muhammed Emin Balcılar (dk. 31), Furkan Karabatak (dk. 90) (Amasyaspor)

Kırmızı kart: Arda Okumuş (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Can Morgül, Yunus Emre (Amasyaspor), Eren Altıntaş, Hasan Ulaş, Yunus Emre Alagöz (Eskişehirspor)