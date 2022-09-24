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TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor FK, Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Merzifon İlçe


Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Ahmet Fındık, Nesim Karanfil


Amasyaspor FK: Onur, Enes Salih, Can, Yahya Kemal (Yunus Emre dk. 45), Ahmet Buğrahan (Furkan dk. 73), Emre (Bedirhan dk. 83 ?), Muhammed, Furkan, Fevzi Can (Kemal dk. 83 ?), Arif İşçi, Arif


Nevşehir Belediyespor: Şener, Rahmi Can, Serdar Ümit, Erdi, Halil İbrahim (Gökay dk. 53), Orhan, Kadir Kaan, Onur, Dilaver (Ali Küçik dk. 61), Ali Kılıç, Batuhan Nihat (Alican dk. 88 ?)

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