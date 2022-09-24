TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 4. hafta maçında Amasyaspor FK, Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Merzifon İlçe
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Ahmet Fındık, Nesim Karanfil
Amasyaspor FK: Onur, Enes Salih, Can, Yahya Kemal (Yunus Emre dk. 45), Ahmet Buğrahan (Furkan dk. 73), Emre (Bedirhan dk. 83 ?), Muhammed, Furkan, Fevzi Can (Kemal dk. 83 ?), Arif İşçi, Arif
Nevşehir Belediyespor: Şener, Rahmi Can, Serdar Ümit, Erdi, Halil İbrahim (Gökay dk. 53), Orhan, Kadir Kaan, Onur, Dilaver (Ali Küçik dk. 61), Ali Kılıç, Batuhan Nihat (Alican dk. 88 ?)