Tır dehşeti kamerada

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan tır, park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka çaparak hasar verdi. Tırın dehşet saçtığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat istikametine giden Şaban Yıldırım yönetimindeki 60 PB 540 plakalı tır, Gümüşhacıköy Sanayi Sitesi kavşağında kaldırıma çarparak devrildi. Sürüklenen tır, Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki 4 otomobil, bir traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Onur Yıldırım Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bölgedeki bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.