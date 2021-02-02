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Tır devrildi meyveler saçıldı, yardıma hamallar koştu

Amasya’da sebze ve meyve yüklü tır virajı alamayıp devrildi.

Amasya'da sebze ve meyve yüklü tır virajı alamayıp devrildi. Sürücüsünün yaralandığı kazada etrafa saçılan sebze ve meyveleri kazayı duyar duymaz olay yerine gelen hamallar toplayarak mal sahibine destek oldu.


Edinilen bilgiye göre, Amasya Çevre Yolu çıkışı otobüs terminali sapağında Erol Bütüner'in kullandığı 34 CEE 708 plakalı tır viraja girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkaran yan yattı. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Amasya sebze halinden ürün yükledikleri tırın devrildiğini duyar duymaz toplanıp kaza yerine giden hamallar etrafa dağılan sebze ve meyveleri topladı. Hamallardan evli ve 3 çocuk babası Ali Karagöz, “Duyar durmaz kaza yerine geldik. Ürünleri toparlıyoruz. Kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun” dedi.


Erzurum'a gitmek üzere yolan çıkan tırın kaza yaptığı yerin olası kazalara davetiye çıkardığını öne süren sebze komisyoncusu Yunus Emre Yıldız da, “Yol çok keskin. Buradan yüklü araçlar geçiyor. Tonajımız fazla değildi. Daha kötüsü de olabilirdi” diye konuştu. Yıldız, yardıma koşan arkadaşlarına teşekkür etti.

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