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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya’da yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Amasya'da yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öksüz (60) yönetimindeki 05 NA 049 plakalı otomobil Kapıkaya köyü mevkisinde viraja geldiğinde yol kenarında park halinde duran tıra çarptı. Ağır yaralı halde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öksüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öksüz'ün Göynücek ilçesine bağlı Şarklı köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi.

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