TKDK'dan yatırımcıya 400 milyon TL hibe

Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 400 milyon TL tutarında hibe desteği vereceklerini söyledi.

TKDK'nın 6. Çağrı döneminde “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başlığı kapsamında çağrı ilanına çıktıklarını ve bu kapsamdaki projeleri kabul edeceklerini belirten Dikici, “Kurumumuz bu çağrıda; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımlarını, ülkemizin önemli bir potansiyeli sahip olduğu, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımlarını, zanaatkarlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini, kültür balıkçılığını, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumuna yönelik projelere yüzde 55 oranında hibe desteği vereceğini kaydetti. Ayrıca hibe desteği ile gerçekleştirilecek yatırımlarda vergi muafiyeti söz konusu olacak. Hazırlanan projeler 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019, saat 18.00'dir” dedi.