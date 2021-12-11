Torunu yaşındakilerle aynı sırada, görenler akademisyen sanıyor

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği okuyan 66 yaşındaki Cemal Kutlu, 4'üncü üniversiteyi bitirmek için sarf ettiği azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek gösteriliyor. Torunu yaşındaki okul arkadaşları, 4'üncü sınıf öğrencisi

Kutlu ile ilk karşılaştıklarında görünümü ve giydiği takım elbisesi dolayısıyla onu akademisyen sandı.

Memleketi Tokat'ta memuriyete başlayıp Kocaeli'de gittiği yüksekokulda elektrik bölümünü 5 üzerinden 4,14 puanla bölüm birincisi olarak bitiren Cemal Kutlu, Ankara'da 1982-1986 yılları arasında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan da mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası Kutlu, 43 yıl önce ara verdiği sınıf öğretmenliği eğitimini tamamlamak için Amasya Eğitim Fakültesi'nin yolunu tuttu. Ancak onu okul koridorlarında ve sınıfta gören herkes akademisyen olduğunu sandı.

2 torun sahibi Kutlu, “66 yaşımdayım ve hala ayaktayım. Uzaktan eğitimle eksik kalan derslerimi tamamlayıp 43 sene önce yarım kalan eğitimimi tamamlama çabası içindeyim. Kısmetse 4'üncü diplomayı almaya talibim. Ömür boyu eğitim anlayışıyla Allah'ın izin verdiği son nefese kadar eğitimime devam edeceğim” dedi.

Kutlu, sunduğu eğitimin kalitesine işaret ettiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği turizm sektörü dolayısıyla gezmediği ülke kalmadığını anlatan ve gençlere ülkelerinin kıymetini bilmelerini tavsiye eden Kutlu, “Türkiye'miz gerçekten bir cennet. Başka ülke aramaya gerek yok. Allah'ın bir lütfu. Kıymetini bilelim. Düşüncelerimizle, fiiliyatımızla bu güzel cenneti cehenneme çevirmeyelim. Herkes buna dikkat etsin” diye konuştu.

Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı ile Tokatlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin başkanlığını yapmasının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünü okuduğuna değinen Kutlu'yu azmi dolayısıyla tebrik eden hocası Doç. Dr. Meltem Kösterelioğlu ise “Cemal Bey hiçbir derste devamsızlık yapmaz ve iştirak eder. Diğer öğrencilerimize de örnek teşkil ediyor. Farklı kuşakların sınıf ortamında olmasının sınıf dinamiği açısından da bir zenginlik olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.